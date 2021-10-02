Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует просить о помиловании бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут сегодня. Саакашвили сообщил об этом накануне в Фейсбуке и призвал грузин идти голосовать, а также выйти на митинг в воскресенье. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вечером сообщил о задержании политика. Его представитель Нино Ломджария заявила, что он объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, поскольку является гражданином этой страны. В Грузии против Саакашвили ранее были возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них он уже заочно приговорен к трем и к шести годам тюрьмы. Теперь против него завели пятое дело — о незаконном пересечении границы.