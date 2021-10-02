Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал «остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности». Происходящее после выборов в Госдуму он назвал «политическим беспределом». «Арестам и штрафам уже подверглись десятки коммунистов и сторонников партии. Такое поведение правоохранителей — признак слабости нынешней власти», — говорится в обращении Зюганова к Администрации президента, Генпрокуратуре и МВД, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Он считает, что власти России понимают, что проиграли выборы в Госдуму, и «проводят широкомасштабные репрессии», чтобы «заглушить голос недовольных избирателей».

На прошлой неделе коммунисты, недовольные результатами голосования, провели две акции на Пушкинской площади. Организаторы назвали их встречами с депутатами, поскольку такой формат не требует согласования с мэрией. Однако, до и после акций прошли массовые задержания членов компартии и их сторонников. В четверг в КПРФ заявили, что из-за такого давления вынуждены пока отказаться от дальнейших уличных выступлений.