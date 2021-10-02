Россия будет обеспечивать Абхазию электричеством до устранения аварии на линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба республиканского предприятия «Черноморэнерго».
Накануне вечером большая часть Абхазии осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии «Ачгуара». Абхазия обеспечивается электроэнергией от Ингури ГЭС, расположенной на границе с Грузией. Это единственный объект, который они эксплуатируют совместно. Плотина находится на территории, подконтрольной грузинским властям, а пульт управления – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе.
Россия будет обеспечивать Абхазию электричеством до устранения аварии на линии электропередач
Россия будет обеспечивать Абхазию электричеством до устранения аварии на линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба республиканского предприятия «Черноморэнерго».