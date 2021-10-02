Россия будет обеспечивать Абхазию электричеством до устранения аварии на линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба республиканского предприятия «Черноморэнерго».

Накануне вечером большая часть Абхазии осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии «Ачгуара». Абхазия обеспечивается электроэнергией от Ингури ГЭС, расположенной на границе с Грузией. Это единственный объект, который они эксплуатируют совместно. Плотина находится на территории, подконтрольной грузинским властям, а пульт управления – в контролируемом абхазской стороной Гальском районе.