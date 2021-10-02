В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти на фоне возвращения экс-президента Саакашвили

В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти. В них примут участие более 40 политических партий. Основная интрига предстоящего голосования — сумеет ли правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрать 43% голосов. Если этого не произойдет, партия должна будет назначить внеочередные парламентские выборы будущей весной.

В преддверии голосования в Грузию после восьми лет отсутствия вернулся экс-президент Михаил Саакашвили. Вечером стало известно о его задержании. На родине против политика ранее были возбуждены четыре уголовных дела. По двум из них он уже заочно приговорен к трем и к шести годам тюрьмы. Теперь против него завели пятое дело — о незаконном пересечении границы. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили прибыл для дестабилизации обстановки, и что никогда его не помилует.