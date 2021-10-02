Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и начать выстраивать диалог с Москвой. По его словам, сейчас вместо стремления к сотрудничеству, растет недоверие и взаимные обвинения. Речь главы государства опубликовал местный политический интернет-журнал. Ниинисте считает, что призыв к диалогу «никак не противоречит силе». Он заверил, основываясь на финском опыте, что оба элемента могут вписаться в одно и то же уравнение.

В июне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью РБК сказал, что Хельсинки не чувствует угрозы от России. При этом, он отметил ухудшение отношений после событий в Крыму и Донбассе, а также из-за ситуации, связанной с отравлением и арестом оппозиционного политика Алексея Навального.