Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков отправлен в СИЗО «Лефортово». Там он будет содержаться до решения суда о продлении ареста. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 29 сентября суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

В 2016 году американский журнал Forbes включил руководителя Group-IB в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД.