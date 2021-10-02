Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира АТР в американском штате Калифорния

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в американском штате Калифорния. В четвертьфинала он победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 7:5. Рублев занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет 600 тысяч долларов.