Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба устроил стрельбу у здания МВД в Сухуме. Он приехал к контрольно-пропускному пункту на служебной машине, произвел 20 выстрелов в воздух, выкрикивая нецензурные ругательства в сторону правоохранительного ведомства, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба МВД. Отмечается, что стрелял депутат из незаконно хранимого автомата «Калашникова». Причина его поступка не уточняется.