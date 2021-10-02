Александр Лукашенко пригрозил «единой военной базой Белоруссии и России» в случае внешней агрессии

Белорусский руководитель Александр Лукашенко пригрозил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». Об этом он сказал в интервью CNN, отрывок из которого приводит на своем сайте белорусское госиздание «СБ.Беларусь сегодня». На вопрос американского журналиста об иностранных военных базах в Белоруссии, Лукашенко сказал, что в республике «нет ни одной базы никакого государства, в том числе России». По его словам, исключение составляют два российских военных объекта, «можно сказать, гражданского назначения», добавил он, уточнив, что это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с западной территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Там, по словам Лукашенко, всего служат 30-40 человек. Из них два-три офицера россияне, остальные белорусы.