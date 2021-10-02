Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая назвал два возможные пути его освобождения. Это помилование или экстрадиция на Украину. По мнению юриста, вчерашнеезаявление нынешннго президента Саломе Зурабишвили о том, что она «никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией «Грузинская мечта», но завтра ситуация может измениться», — заявил Басилая в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Что касается экстрадиции Саакашвили на Украину, как гражданина этой страны, это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом, отметил адвокат. В грузинской прокуратуре сказали, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании бывшего главы государства. До этого Саакашвили написал в «Фейсбуке», что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут сегодня. На родине в отношении политика были возбуждены четыре уголовных дела, по одному из них он приговорен к 6 годам лишения свободы.