В Италии предложили вакцинировать привитых российским «Спутником V» дополнительной дозой другого препарата

Медицинские власти Италии предложили вакцинировать привитых от коронавируса российским «Спутником V» или китайской Sinovac дополнительной дозой другого препарата. Об этом заявил представитель Минздрава. Он отметил, что с российской вакциной есть бюрократические сложности: в отличие от Sinovac она не зарегистрирована ВОЗ.
2021-10-02T01:12:43+03:00
2021-10-02T01:12:43+03:00
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01:12, 02 октября 2021
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