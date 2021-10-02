Почти вся Абхазия с населением 240 тысяч человек осталась без света. Причиной стала авария на высоковольтной линии «Ачгуара» в восточной части республики. Об этом сообщила пресс-служба «Черноморэнерго». Там отметили, что ремонтные бригады сразу же выехали на место, однако из-за темноты и неблагоприятных погодных условий не удалось устранить последствия ЧП. В Сухумском управлении электросетями сказали ТАСС, что до ликвидации аварии электричество в Абхазию будет подаваться из России.
2021-10-02T01:07:35+03:00
2021-10-02T01:07:35+03:00
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01:07, 02 октября 2021
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