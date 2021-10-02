Олег Тиньков заплатит 506 миллионов долларов для урегулирования налоговых претензий в США. Российский предприниматель и американское министерство юстиции достигли мирового соглашения. Как сообщает РБК, эта сумма складывается из налоговых потерь США с учетом процентов и штрафов. На слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии Тиньков признал свою вину. Как сказал его представитель, для выплаты этой суммы бизнесмен не будет продавать акции TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка»). Окончательное решение по мировому соглашению пока не вынесено. Ожидается, что суд утвердит его 29 октября. О том, что Тиньков договорился с властями США об урегулировании налоговых претензий, сообщалось две недели назад. Но тогда условия не были известны.