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01:06, 02 октября 2021

Российский политик Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы» польского Фонда имени Казимира Пулавского

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы» польского Фонда имени Казимира Пулавского. Награда вручается с 2005 года людям, «которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». Ранее единственным россиянином, который ее получил, был Михаил Ходорковский.
Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября. Вместо Навального, который отбывает наказание в колонии по делу «Ив Роше», награду получат его соратники Владимир Милов и Леонид Волков.


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