Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку. Он не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании бывшего главы государства. До этого Саакашвили написал в «Фейсбуке», что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут сегодня. В пресс-офисе политика заявили, что он осознавал возможность арестоа, но вернулся в страну ради ее благополучия. Саакашвили в последние годы проживал на Украине, у него украинское гражданство. На родине в его отношении были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены приговоры.