В Москве планируется акция памяти журналистки Ирины Славиной

Сегодня исполняется год со дня ее гибели.

Траурное мероприятие пройдет у здания представительства Нижегородской области в Москве. Профсоюз журналистов ранее направлял письмо с просьбой не убирать хотя бы в течение суток цветы и свечи, оставленные участниками акции в память о главном редакторе интернет-издания «Коза.Пресс» Ирине Славиной.

Ровно год назад у здания регионального МВД в Нижнем Новгороде журналистка совершила самоубийство. В своих соцсетях она попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию. Близкие уверены, что причиной стало давление на Славину силовиков. За день до трагедии к ней приходили с обыском по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Она проходила по нему в качестве свидетеля. Спустя несколько месяцев после случившегося Ирины Славиной прокуратура признала обыск законным. Следственный комитет несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела о доведении журналистки до самоубийства, несмотря на протесты близких. В ведомстве суицид назвали результатом «осознанного желания уйти из жизни».

Близкие Славиной также планировали провести акцию у здания нижегородского МВД, но ее не согласовали. Теперь они планируют просто возложить там цветы в память о журналистке.

