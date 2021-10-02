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00:04, 02 октября 2021

Ещё тысячу мест для больных КОВИД-19 открыли на базе Госпиталя ветеранов войн

При этом, если темпы госпитализации сохранятся, их хватит только на несколько дней.

За последние сутки число госпитализированных в Петербурге выросло до 450-и человек. В последний раз похожие цифры были летом. Что же касается заболеваемости — она находится на уровне конца января, когда на спад шла так называемая вторая волна коронавируса в Петербурге. Так по данным за четверг, в городе ковид-19 заразилось почти 2300 человек. Смертность же бьёт рекорды по стране. За минувшие сутки от коронавируса скончалось 887 россиян. В Петербурге умерших — 55. Отмечу, что власти города пока не вводят никаких дополнительных ограничений. В последний раз, 121-е постановление корректировали неделю назад. Кроме того, что все действующие ограничения продлили до 31-го октября, значительных перемен для жизни горожан не было. В то же время, петербургский метрополитен объявил конкурс на проведение дезинфекции подземки. Обработку нужно будет проводить во всех помещениях, где могут находиться пассажиры. Вести работы нужно будет два раза в сутки, а следовательно, в дневные часы появится технологический перерыв. Сумма контракта более двухсот семидесяти миллионов рублей.

Добавлю, что темпы вакцинации в Петербурге минздрав оценил как одни из лучших в стране. В то время как накануне губернатор Александр Беглов заявил, что они достаточно низкие.


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