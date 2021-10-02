Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саа5кашвили объявил голодовку

По словам уполномоченного по правам человека, он требует встречи с консулом Украины. Политик несколько лет назад принял гражданство этой страны. Саакашвили вернулся на родину несмотря на предостережения нынешних властей Грузии о том, что он будет задержан. Против него расследуется несколько уголовных дел. По двум из них заочно вынесены приговоры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже объявила, что не намерена смягчать наказание.

Зурабишвили обвинила Саакашвили в том, что своим возвращением он попытался дестабилизировать обстановку. Уже сегодня в республике пройдут выборы в местные советы, а также мэров ряда населенных пунктов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал «Эху», что, по его мнению, Саакшвили выступает в роли провокатора на этих выборах.

Затулин также считает, что задержание Саакашвили никак не повлияет на взаимоотношения России и Грузии. В Кремле в свою очередь накануне отметили, что судьба Саакашвили их не интересует.

