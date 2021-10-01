ТАСС: Сотрудника пермского вуза, который вел занятия несмотря на стрельбу, отстранили от преподавания

Сотрудника пермского вуза, который вел занятия несмотря на стрельбу, по данным агентства ТАСС, отстранили от преподавания. В университете отметили, что что мнения студентов относительно действий профессора Олега Сыромятникова разделились. Часть из них выступила против действий педагога, а другая часть, напротив, поддержала, так как он не допустил паники. В середине сентября первокурсник вуза открыл огонь по студентам и преподавателям. Он убил шестерых, более сорока получили ранения. Сам нападавший был тяжело ранен.