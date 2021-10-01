Аэропорт в Астрахани работает в штатном режиме после столкновения самолета с заправщиком

Задержек рейсов нет, сказали представители воздушной гавани агентству ТАСС. На рейсе, который должен был выполнить лайнер компании «Победа», было 185 пассажиров. Решается вопрос об их отправке. В свою очередь агентство РИА Новости передает, что люди уже вылетели резервным бортом. ПО данным местного управления МЧС, никто в результате инцидента не пострадал, пассажиров вывели из самолета. В результате ЧП воздушное судно получило повреждение крыла. Технические специалисты перевозчика влетят в Астрахань для оценки ущерба. В самой компании «Победа» сказали, что причиной столкновения стала халатность.