Белорусский руководитель объявил, что гарантирует безопасность пролетающим над республикой самолетам

Александр Лукашенко в то же время сказал в интервью телеканалу CNN, что любое иностранное воздушное судно будет посажено в Белоруссии в случае угрозы безопасности государства. Он добавил, что иностранные компании многие десятилетия летали в белорусском воздушном пространстве и проблем не было. Ранее в Минске был принудительно посажен самолет ирландской компании Ryanair. Летевший на нем в Вильнюс оппозиционер Роман Протасевич и его спутница россиянка Софья Сапега задержаны. После этого Запад ввел новые санкции против белорусских чиновников и компаний, многие компании отказались от полетов через белорусское воздушное пространство.