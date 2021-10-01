Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме

Он требует встречи с консулом Украины, рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в Грузии. Она навестила политика и экс-президента страны в тюремной камере в Рустави. Саакашвили уже несколько лет является гражданином Украины. Тем временем в прокуратуре Грузии сказали, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок. В грузинском МИДе в свою очередь отрицают вызов своего посла в Киеве во внешнеполитическое ведомство Украины в связи с задержанием Саакашвили.

Адвокат Михаила Саакашвили назвал политически мотивированным задержание своего подзащитного. Бека Басилая надеется, что предстоящие в Грузии выборы помогут освободить грузинского экс-президента. Об этом защитник сказал телеканалу «Украина 24». Басилая также подчеркнул, что задержание, по его информации, происходило без соблюдения законной процедуры.

Между тем, телеканал «ТВ Пирвели» сообщает со ссылкой на свои источники, что сам Саакашвили сопротивление полиции не оказывал. Его задержали в одной из квартир в центре Тбилиси.