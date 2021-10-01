Власти Иванова заказали социальную рекламу с призывами вакцинироваться от коронавируса от имени похоронных служб

Власти города Иваново заказали социальную рекламу с призывами вакцинироваться от коронавируса от имени похоронных служб. В мэрии пояснили газете РБК, что традиционная реклама не так эффективна. Там решили прибегнуть к эпатажу, чтобы подстегнуть темпы вакцинации. Всего в городе было размещено около десятка подобных плакатов. Чиновники утверждают, что количество звонков с вопросами «как записаться на прививку?» за последние два дня увеличилось.

