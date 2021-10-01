Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника НИИ Федеральной службы исполнения наказаний Андрея Быкова

Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, — передает агентство ТАСС. Быкову может грозить до 3 лет лишения свободы. По версии следствия, экс-глава института в нарушение правил помог некоторым сотрудникам получить так называемые «президентские выплаты ученым». Ущерб от его действий, как следует из материалов дела, составил более 40 миллионов рублей. В свою очередь, газета «Московский комсомолец» писала, что многие сотрудники НИИ жаловались на Быкова и, в частности, на оскорбления и унижения, которым они подвергались.

