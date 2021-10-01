Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключает возможность помилования Михаила Саакашвили

В своем телеобращении она выразила благодарность силовым структурам, которые провели операцию по задержанию бывшего главы государства. Грузинское правительство объявило о задержании политика этим вечером. Ранее сам Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию, где в отношении него расследуют несколько уголовных дел.

Тем временем в Кремле сказали, что их не интересует судьба грузиснкого экс-президента. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, удивлены ли в Москве развитием событий вокруг Саакашвили.