Затулин: Ситуация с Саакашвили вряд ли повлияет на российско-грузинские отношения

Ситуация с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов и был задержан властями, вряд ли повлияет на российско-грузинские отношения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин.

«Что касается российско-грузинских отношений, я не думаю, что на них каким-то образом повлияет судьба бывшего президента, находящегося сейчас в Руставской тюрьме. В данном случае можно говорить только о возможности влияния Саакашвили на исход муниципальных выборов. Но мне не кажется, что дело кончится штурмом Руставской тюрьмы, чудесным спасением и реинкарнацией Саакашвили. Думаю, что он потому и приехал, что о нем уже начали забывать, и он хотел о себе напомнить», — сказал К.Затулин.

По его словам, «Саакашвили верен себе и в данном случае выступает в роли провокатора». «Ясно, что ему не хватает публики, внимания, возможностей для пиара, и он действует так, как сейчас. Расчет на то, что в результате муниципальных выборов в Грузии возникнет новая политическая ситуация. По общему признанию, еще до заявлений Саакашвили о возвращении в Грузию, говорилось о том, что его партия получит дополнительные голоса, если он вернется. Буквально через день мы сможем убедиться, так ли это», — отметил К.Затулин.

Вместе с тем депутат отметил, что «поведение Саакашвили создает проблемы у двух друзей — Украины и Грузии, которые уже договорились об «Антанте» вместе с Молдавией, явно имеющей антироссийскую направленность». «А тут оказывается, что на самом деле Украина и Грузия совсем не союзники, как только дело касается Саакашвили», — заключил К.Затулин.

Этим вечером правительство Грузии объявило о задержании бывшего главы государства, против которого на родине расследуется несколько дел и заочно вынесено несколько приговоров. Саакашвили прилетел в Грузию после того, как провел несколько лет на территории Украины. При этом он получил украинское гражданство и отказался от грузинского.

После задержания на страницах политика в социальных сетях появилось его обращение к соотечественникам. Саакашвили заверил, что будет бороться за победу своих сторонников до конца, несмотря на задержание.