Театр «Современник» подтвердил, что в новом сезоне вновь покажет спектакль «Первый хлеб»

Ранее он вызвал критику со стороны провластной организации «Офицеры России», которые посчитали, что одна из сцен в постановке оскорбляет ветеранов. Представители организации даже жаловались в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы. Как сказал агентству Интерфакс художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, ближайшие показы «Первого хлеба» запланированы в это воскресенье и понедельник.
2021-10-01T22:05:37+03:00
2021-10-01T22:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 01 октября 2021
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