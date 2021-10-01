Театр «Современник» подтвердил, что в новом сезоне вновь покажет спектакль «Первый хлеб»

Ранее он вызвал критику со стороны провластной организации «Офицеры России», которые посчитали, что одна из сцен в постановке оскорбляет ветеранов. Представители организации даже жаловались в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы. Как сказал агентству Интерфакс художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, ближайшие показы «Первого хлеба» запланированы в это воскресенье и понедельник.