В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Теперь его могут выдать России.

Предприниматель Тельман Исмаилов задержан в Подгорице, — об этом со ссылкой на источники сообщает черногорская газета Vijesti. Она отмечает, что ордер на арест выдала Россия.

Бизнесмен находится в международном розыске с 2017-ого года. Российские следователи считают, что задержанный и его брат Вагиф Исмаилов причастны к убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва. Их в 2016-ом году застрелили в автомобиле на Новорижском шоссе. Братьям Исмаиловым, помимо прочего, предъявлены обвинения и в незаконном обороте оружия.

Официально черногорские власти еще не объявили о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка. В российском СК сказали агентству РИА «Новости», что ведомство сейчас ожидает подтверждения этой информации.

Еще десять лет назад журнал Forbes оценивал состояние Тельмана Исмаилова в 800 миллионов долларов, однако в 2015-ом Арбитражный суд Подмосковья признал предпринимателя банкротом, и часть его активов перешла банкам-кредиторам.