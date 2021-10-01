В Грузии этим вечером был задержан бывший президент страны Михаил Саакашвили

Об этом объявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Официальный Тбилиси уже предупреждал Саакашвили, что при возвращении на родину его задержат, поскольку в отношении него ведется расследование нескольких уголовных дел. По двум из них заочно вынесен приговор.

Сам Саакашвили, который уже несколько лет как имеет украинское гражданство, разместил на своих страницах в социальных сетях видеообращение, где призывал граждан Грузии активно голосовать против действующей власти. Саакашвили заверял, что он и его соратники готовы бороться до конца. Экс-президент прилетел накануне местных выборов в Грузии.

Политолог Гела Васадзе считает, что случившееся этим вечером вызвало смятение в ряде политических партий. По словам Васадзе, правящей партии «Грузинская мечта» необходимо набрать 43% голосов избирателей, иначе придется объявлять досрочные парламентские выборы.

Тем временем, Киев уже выражает обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина и руководителя национального совета реформ Украины. В МИД страны вызван посол Грузии. В свою очередь, США призывают Тбилиси обеспечить Саакашвили справедливое обращение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили. В телеобращении к согражданам она выразила уверенность, что лидер оппозиционного «Единого национального движения» прибыл в страну в попытках внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения международных партнеров.