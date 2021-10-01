Власти Китая намерены построить специальные карантинные центры для прибывающих из-за рубежа

Они будут рассчитаны на несколько тысяч человек, — передает американское агентство Bloomberg. Главная цель, по словам чиновников – избежать дезорганизации и децентрализации в работе карантинных учреждений. Новые центры планируют построить или переоборудовать из других учреждений до конца этого месяца.
2021-10-01T21:33:33+03:00
2021-10-01T21:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 01 октября 2021
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