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21:33, 01 октября 2021

Власти Китая намерены построить специальные карантинные центры для прибывающих из-за рубежа

Они будут рассчитаны на несколько тысяч человек, — передает американское агентство Bloomberg. Главная цель, по словам чиновников – избежать дезорганизации и децентрализации в работе карантинных учреждений. Новые центры планируют построить или переоборудовать из других учреждений до конца этого месяца. 


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