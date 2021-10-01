Власти Китая намерены построить специальные карантинные центры для прибывающих из-за рубежа

Они будут рассчитаны на несколько тысяч человек, — передает американское агентство Bloomberg. Главная цель, по словам чиновников – избежать дезорганизации и децентрализации в работе карантинных учреждений. Новые центры планируют построить или переоборудовать из других учреждений до конца этого месяца.