Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

В результате была повреждена часть элемента крыла. Лайнер принадлежит авиакомпании «Победа». Представители перевозчика рассказали, что в ближайшее время в Астрахань отправят сотрудников технической службы. Они должны будут оценить повреждения.

В местном управлении МЧС сказали агентству РИА Новости, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров вывели из самолета.