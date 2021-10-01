Политолог: Задержание Саакашвили в Грузии «перевернуло стол с политическими игроками» и поставило выборы под угрозу

Задержание экс-президента Михаила Саакашвили в Грузии «перевернуло стол с политическими игроками в стране» и поставило под угрозу проведение муниципальных выборов, намеченных на 2 октября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Гела Васадзе.

«Ситуация достаточно напряженная, потому что задержание Саакашвили перевернуло стол с политическими игроками в Грузии. Сейчас под угрозой даже само проведение выборов в стране. Как будут себя вести политические игроки, абсолютно непонятно», — сказал он.

Как напомнил Г.Васадзе, по соглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, на этих выборах «Грузинской мечте» нужно набрать не менее 43%. «Причем желательно набрать их как можно более чисто. Если они не наберут, то придется проводить досрочные парламентские выборы, а это равнозначно поражению», — уточнил политолог.

По словам Г.Васадзе, в данном случае Саакашвили сделал все, что мог. «Он максимально мобилизовал протестный электорат. Что дальше? При такой ситуации может быть все, что угодно», — заключил эксперт.