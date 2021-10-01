Более 20 школьников в Брянске обратились за медицинской помощью из-за отравления

Инцидент произошел в одной из городских гимназий. Местная прокуратура уже проводит проверку. По словам руководства учебного заведения, у них сейчас работает комиссия. Интернет-издание «Городской» пишет, что два класса решено отправить домой до следующей пятницы. Точная причина недомогания пока неизвестна.
2021-10-01T21:04:05+03:00
2021-10-01T21:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 01 октября 2021
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