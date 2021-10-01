Один из немецких участников проекта «Северный поток – 2» не ожидает скорой сертификации газопровода

Глава компании «Юнипер» Клаус-Дитер Маубах сказал газете Хандельсблат, что вряд ли трубопровод поможет с поставками газа зимой. В то же время, он заверил, что российская сторона выполняет все соглашения.

Строительство газопровода завершилось в прошлом месяце. Для начала прокачки газа оператор проекта должен получить необходимые сертификаты. Федеральное сетевое агентство Германии, как ожидается, опубликует свое решение до 8 января следующего года. Хотя ведомство не может запретить поставки газа по «Северному потоку», оно может оштрафовать оператора, если тот запустит трубопровод раньше получения необходимых документов.

