Российский предприниматель Олег Тиньков признал вину по одной из предъявленных ему статей

Он участвовал в заседании по видеосвязи из Лондона. Также Тиньков согласился выплатить более полумиллиарда долларов штрафа за урегулирование этого дела. В США его обвиняют в неуплате налогов. Судья Джон Тигар намерен вынести приговор 29 октября.

Ранее Тиньков был задержан в Лондоне по запросу Вашингтона. Российский предприниматель позже был отпущен под залог. В США Тинькову грозило до 6 лет лишения свободы.