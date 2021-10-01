МИД Украины вызвал посла Грузии в связи с сообщениями о задержании грузинского экс-президента Михаила Саакашвили

МИД Украины вызвал к себе посла Грузии в связи с сообщениями о задержании грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. В ведомстве рассчитывают получить официальную информацию об обстоятельствах случившегося, — сказали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обеспокоен ситуацией вокруг политика, который является также украинским гражданином. Консульство Украины в Тбилиси уже работает над тем, чтобы предоставить Саакашвили необходимую помощь, — заверили в офисе президента. О задержании бывшего главы государства объявили сегодня в грузинском правительстве. Позже местные телеканалы показали кадры, на которых Саакашвили выводят в наручниках из полицейской машины и заводят в здание тюрьмы. По имеющимся данным, сейчас он находится на территории одного из учреждений в городе Рустави неподалеку от Тбилиси.

Соратники Михаила Саакашвили утверждают, что он прибыл в Грузию 4 дня назад. Как передает телеканал «ТВ Пирвели», все это время экс-президент свободно передвигался по центру Тбилиси и даже находился рядом с правительственными зданиями. При этом его чуть было не задержали еще накануне, однако, не смогли, — утверждают в ближайшем окружении экс-президента. По сведениям телеканала, полиция пришла сегодня к политику, который находился в одной из квартир в центре столицы. При этом Саакашвили не стал оказывать сопротивления.