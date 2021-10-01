В столице Калмыкии Элисте нарушено водоснабжение жилых домов

Это произошло еще во вторник. Тогда воду отключали для профилактического ремонта, однако, позже местные коммунальщики признали, что в одном из районов произошла серьезная авария. Накануне воду начали подавать в дома, однако, вновь возникли технические проблемы с подачей и водоснабжение было приостановлено.