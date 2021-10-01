Министерство просвещения России насчитало лишь 60 школ, где были введены ограничения из-за коронавируса

В целом, ситуация вокруг распространения инфекции остается контролируемой, — заверили в ведомстве. По данным министерства, сейчас в России нет ни одного региона, где бы все школы полностью перевели на дистанционный формат обучения или отправили на каникулы. Между тем, в стране уже две недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Власти объясняют это, среди прочего, началом осеннего сезона.