Министерство просвещения России насчитало лишь 60 школ, где были введены ограничения из-за коронавируса

В целом, ситуация вокруг распространения инфекции остается контролируемой, — заверили в ведомстве. По данным министерства, сейчас в России нет ни одного региона, где бы все школы полностью перевели на дистанционный формат обучения или отправили на каникулы. Между тем, в стране уже две недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Власти объясняют это, среди прочего, началом осеннего сезона.
2021-10-01T20:33:34+03:00
2021-10-01T20:33:34+03:00
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20:33, 01 октября 2021
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