Российское посольство в Черногории пока не располагает данными о задержании бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Сейчас там ждут официального подтверждения черногорских властей. По данным местного интернет-издания «Виести», Исмаилов задержан по ордеру, который выдала Россия. Его разыскивают по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Черкизовский рынок был закрыт 12 лет назад после того, как у властей возникли претензии к его работе. Сам Исмаилов ранее входил в список богатейших людей России.

