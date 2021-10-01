В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили

Об этом объявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Ранее официальный Тбилиси предупреждал, что Саакашвили, в случае возвращения на родину, будет задержан. В отношении него ведется сразу несколько расследований, а по двум уголовным делам он был приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы.

Еще утром сам экс-президент написал в социальных сетях, что он уже находится в Грузии, однако, власти настаивали, что, по их данным, политик не пересекал границу. Сейчас, как передает телеканал «ТВ Пирвели», Саакашвили находится в тюрьме города Рустави в нескольких десятках километров от Тбилиси. Туда едет уполномоченный по правам человека. Сама тюрьма, по словам очевидцев, находится под усиленной охраной полиции.

Сам Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию для того, чтобы помочь своему народу. Это обращение несколько минут назад появилось на страницах политика в нескольких социальных сетях. На этой записи экс-президент не исключает, что его задержат, однако, заверил, что он и его соратники намерены бороться до конца.

Когда именно было записано видео – неизвестно.

Грузинские телеканалы показали видеокадры, как сотрудники правоохранительных органов доставили Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму.