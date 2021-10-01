Алексей Навальный объявлен лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»

Как сообщается на ее сайте, награду решено вручить российскому политику за усилия по продвижению демократических ценностей в России, а также за многолетнее стремление продвигать свободу, справедливость и уважение к закону. Награждение состоится в начале следующей недели, премию получат соратники Навального. За почти пятнадцатилетнюю историю ее существования, награду «Рыцарь свободы» получили литовский президент Валдас Адамкус, экс-президент Польши Лех Валенса, шведский премьер Карл Бильдт и бывший владелец ЮКОСа, а ныне общественный деятель Михаил Ходорковский.

