Цена на авиакеросин бьет рекорды

Стоимость одной тонны на товарно-сырьевой бирже в Петербурге превысила отметку в 52,5 тысячи рублей, — передает агентство РИА Новости. До этого исторический максимум был установлен почти 3 года назад. На прошлой неделе резко подорожал на бирже бензин. Специалисты связывали это с тем, что сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов в России остановили производство для профилактических работ. В правительстве, в свою очередь, заверяли, что не ожидают дефицита топлива.

