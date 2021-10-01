В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Местные силовики действовали на основании российского ордера, — сообщает черногорская пресса. Исмаилов и его брат Вагив находятся в международном розыске по делу об убийстве и незаконном обороте оружия. Черкизовский рынок был закрыт 12 лет назад после проверок со стороны силовых структур. Сам Исмаилов ранее входил в рейтинг богатейших бизнесменов России.