В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Местные силовики действовали на основании российского ордера, — сообщает черногорская пресса. Исмаилов и его брат Вагив находятся в международном розыске по делу об убийстве и незаконном обороте оружия. Черкизовский рынок был закрыт 12 лет назад после проверок со стороны силовых структур. Сам Исмаилов ранее входил в рейтинг богатейших бизнесменов России.
2021-10-01T19:31:34+03:00
2021-10-01T19:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 01 октября 2021
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