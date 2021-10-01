Грузинские власти объявили о задержании бывшего президента страны Михаила Саакашвили

По данным местных телеканалов, сейчас он уже находится в одной из тюрем в Тбилиси. Саакашвили этим утром разместил в социальных сетях сообщение о том, что он находится на территории Грузии. Ранее он говорил о планах прилететь на родину в субботу 2 октября накануне местных выборов. Официальный Тбилиси предупреждал, что экс-президента задержат по возвращении, поскольку он заочно был приговорен к 9 годам лишения свободы по двум уголовным делам. Кроме того, в отношении экс-президента ведется еще несколько расследований.

