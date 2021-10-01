Акция памяти журналистки Славиной пройдет 2 октября в Нижнем Новгороде

Акция памяти журналистки Ирины Славиной пройдет 2 октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Олег Родин.

Он отметил, что участники акции планируют возложить цветы к месту гибели журналистки.

О.Родин также рассказал, что обратился к губернатору области Глебу Никитину, чтобы люди, которые хотят почтить память Славиной, могли сделать это без перепалок с полицией. В связи с этим он попросил главу региона согласовать проведение мероприятия. «Я обращался к губернатору области и в департамент региональной безопасности, в итоге получил ответ только от департамента, что это находится в компетенции администрации Нижнего Новгорода. Сам губернатор Глеб Никитин никак не отреагировал на обращение», — уточнил политик.

При этом О.Родин считает, что акция памяти Ирины Славиной «пройдет вне зависимости от согласования: люди сами придут на место ее гибели и возложат цветы».