Власти Швейцарии решили платить за привлечение к вакцинации

Жители страны, которые убедят других сделать прививку от коронавируса, получат купон на 50 долларов, — объявили представители кабинета министров. Сейчас, по официальным данным, в Швейцарии полностью привиты 57% населения, из-за чего страна входит в число государств с самым низким уровнем вакцинации в Европе. Власти планируют в ближайшее время развернуть почти 200 дополнительных мобильных центров для вакцинации.