Власти Швейцарии решили платить за привлечение к вакцинации

Жители страны, которые убедят других сделать прививку от коронавируса, получат купон на 50 долларов, — объявили представители кабинета министров. Сейчас, по официальным данным, в Швейцарии полностью привиты 57% населения, из-за чего страна входит в число государств с самым низким уровнем вакцинации в Европе. Власти планируют в ближайшее время развернуть почти 200 дополнительных мобильных центров для вакцинации.
2021-10-01T19:04:24+03:00
2021-10-01T19:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 01 октября 2021
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