Сразу несколько российских регионов вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

Некоторые из них вступят в силу на следующей неделе.

За текущие сутки уже четыре региона объявили об ужесточении ограничений. Последним стала Ростовская область, власти которой, по данным РИА «Новости», предписали предприятиям перевести на удаленную работу тридцать процентов сотрудников. Речь идёт в том числе о пожилых, и о людях с хроническими болезнями.

Ранее сегодня о введении новых запретов в три этапа объявило и руководство Башкирии. В республике с понедельника различные заведения и учреждения не смогут пускать посетителей без сертификата о вакцинации от коронавируса или без справки о том, что человек переболел. Позже эти правила затронут музеи, театры, библиотеки и спортивные мероприятия, а через две недели ограничения распространятся на торговые центры, концертные залы и салоны красоты.

До этого из-за роста заболеваемости губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в «Инстаграмме», что региональное правительство занимается подготовкой специальных зон, куда будут пускать только привитых и переболевших. Про обсуждение новых ограничений рассказали также в Роспотребнадзоре по республике Татарстан.

Ранее допуск по электронным кодам в некоторые общественные места также ввели власти Пермского края, Удмуртии и Ульяновской области, а еще в нескольких регионах запретили массовые мероприятия или ограничили их численность.