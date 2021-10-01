Московский суд оштрафовал главу фракции коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина

Судья Денис Иванов из Тверского суда столицы признал его виновным в нарушении порядка организации массовой акции.



Сегодня днем полиция задержала Зубрилина в связи с недавними выступлениями в Москве сторонников КПРФ против итогов думских выборов.

Николай Зубрилин обжалует решение Тверского суда Москвы о штрафе в 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его соратник по партии, депутат столичного парламента Евгений Ступин. «Зубрилину назначили штраф 20 тысяч рублей за участие во встрече с депутатами 20 сентября. Он получит решение суда, посмотрит, на чем оно основано, и обжалует», — сказал он.

Кроме того, еще одного задержанного за прошедшие акции протеста члена московского горкома КПРФ Павла Иванова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В полиции, в свою очередь, говорят, что будут искать остальных участников несогласованных акций, которые проходили в сентябре.