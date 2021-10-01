Власти Татарстана предупредили о возможных новых ограничениях

Они коснутся массовых мероприятий. Кроме того, в республике могут ввести специальные цифровые коды, — передает агентство РИА Новости. Эти коды начнут действовать со следующей недели в четырех субъектах федерации. Тем временем, сегодня власти Свердловской области объявили об обязательной вакцинации работников сферы образования, услуг и чиновников. С середины сентября в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом.