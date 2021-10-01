Судья Денис Иванов признал его виновным в нарушении правил проведения массовой акции. Зубрилина задержали сегодня в связи с несколькими акциями протеста, которые коммунисты провели в Москве в связи с выборами в Госдуму. Вместе с ним был задержан один из сотрудников столичного горкома компартии Павел Иванов.
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина
Судья Денис Иванов признал его виновным в нарушении правил проведения массовой акции. Зубрилина задержали сегодня в связи с несколькими акциями протеста, которые коммунисты провели в Москве в связи с выборами в Госдуму. Вместе с ним был задержан один из сотрудников столичного горкома компартии Павел Иванов.